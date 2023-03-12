العراق في المرتبة الثانية بـنسبة "بطالة النساء" بين الدول العربية

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثانية من حيث نسبة بطالة النساء من بين الدول العربية.

وحسب احصائية وزارة التخطيط العراقية لعام 2022 واطلعت عليها وكالة شفق نيوز فان "معدل بطالة النساء في العراق بلغ 28.2% وهو ضعف معدل بطالة الذكور في العراق الذي بلغ نسبتهم14.7%".

وبالنسبة للدول العربية وحسب الإحصائية المتوفرة لدوائر الإحصاء لهذه الدول وسجلته وكالة الشرق بلومبيرغ فإن "الأردن كان لديها أعلى نسبة للبطالة بين النساء بين الدول العربية، وبواقع 31.7%، وجاءت السعودية ثالثا بنسبة بطالة تبلغ 20.5%، وسجلت البطالة بين النساء في تونس ومصر والمغرب، تراوحت 20.1% و19.3% و18.8% على الترتيب، بينما تنخفض هذه النسبة في البحرين إلى نحو 10%".

واعلنت وزارة التخطيط العراقية في تموز 2022 عن معدل البطالة في العراق الذي بلغ 16.5% والذي يتم تفسيره بأن هناك شخصا عاطلا لكل خمسة أشخاص في قوة العمل.