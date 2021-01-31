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العراق في المرتبة الثامنة عربيا من حيث الإنفاق العسكري السنوي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-31T07:10:11+0000
العراق في المرتبة الثامنة عربيا من حيث الإنفاق العسكري السنوي

شفق نيوز/ حلَّ العراق في المرتبة السابعة عربيا من حيث الانفاق الدفاعي السنوي وذلك بحسب مؤسسة التصنيف GFP العالمية المعنية بالامور العسكرية.

وقالت المؤسسة حسب آخر تصنيف لها لعام 2021 واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "اجمالي الانفاق الدفاعي السنوي للعراق بلغ 6 مليارات دولار"، مبينا ان هذا "الاتفاق يشمل جميع الأموال المخصصة من المشتريات العسكرية والصيانة والمعاشات التقاعدية".

وأضافت أن "العراق احتل المرتبة 40 عالميا من أصل 139 دولة مدرجة في الجدول والثامنة عربيا من حيث الإنفاق الدفاعي السنوي والذي جاء بعد السعودية والامارات والجزائر ومصر والكويت وعمان والمغرب".

واشارت الى ان "الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بالمرتبة الاولى عالميا من حيث الإنفاق الدفاعي السنوي وبواقع 740 مليار دولار تليها الصين وبواقع 178 مليار ومن ثم الهند بواقع 73 مليار".

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