العراق في المراتب الأخيرة عربيا باستهلاك القهوة خلال العام الماضي

شفق نيوز- متابعة

أظهر تقرير صادر عن World Population Review، ⁠أن العراق جاء بالمرتبة 13 عربياً في معدل استهلاك القهوة خلال عام 2025، في وقت أظهرت فيه البيانات تفاوتاً كبيراً بين الدول العربية في استهلاك هذا المشروب.

وتصدرت لبنان قائمة الدول العربية الأكثر استهلاكاً للقهوة بمعدل 12.9 كيلوغرام للفرد سنوياً، تلتها قطر بـ9.8 كيلوغرام، ثم الأردن بـ7.5 كيلوغرام، بينما جاءت البحرين في المرتبة الرابعة بمعدل 6.6 كيلوغرام، تليها ليبيا بـ5.9 كيلوغرام، ثم الكويت بـ5.8 كيلوغرام.

وحلت السعودية في المرتبة السابعة عربياً بمعدل 5.3 كيلوغرام للفرد سنوياً، تلتها سلطنة عمان بـ3.8 كيلوغرام، ثم تونس بـ1.8 كيلوغرام، والجزائر بـ1.3 كيلوغرام، والمغرب بـ1.1 كيلوغرام.

وفي المراتب الأخيرة جاءت سوريا بمعدل 0.87 كيلوغرام للفرد، و العراق بمعدل بلغ 0.79 كيلوغرام للفرد، تلتها اليمن بـ0.73 كيلوغرام، ثم الإمارات بـ0.64 كيلوغرام، بينما جاءت موريتانيا في ذيل القائمة بمعدل 0.40 كيلوغرام للفرد سنوياً.