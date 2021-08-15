العراق في المراتب الاخيرة بمؤشر تنمية الشباب العالمي

شفق نيوز/ ورد العراق من ضمن المراتب الأخيرة في مؤشر تنمية الشباب العالمي 2021 الصادر عن رابطة الكومنولث.

وحسب الاحصائية الصادرة عن الرابطة واطلعت عليها وكالة شفق نيوز تم تصنيف 181 دولة حول العالم بين (أدنى) و(أعلى) وفقاً للتطورات في تعليم الشباب، والتوظيف، والصحة، والمساواة والاندماج، والسلام والأمن، والمشاركة السياسية والمدنية.

ويستند المؤشر إلى 27 مؤشراً فرعياً بما في ذلك معرفة القراءة والكتابة وحق التصويت في دراسة حالة 1.8 مليار شخص في العالم تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما.

ووفقا للتصنيف فان العراق احتل المراتب الاخيرة بين الدول في خانة الادنى من تنمية الشباب حيث جاء بالمركز 168، ففي مجال التعليم احتل العراق المرتبة 169 عالميا، واحتل في مجال الفرص الوظيفية المرتبة 154 عالميا، وفي مجال المساواة والاندماج احتل المرتبة 150عالميا، و في مجال الصحة والرفاه، احتل المرتبة 118 عالميا، وفي مجال الأمن والأمان، احتل المرتبة 176 عالميا، وفي مجال المشاركة السياسية والمدنية احتل المرتبة 159 عالميا.

عربياً، جاءت الكويت اولا بالمرتبة 27 عالميا ثم قطر ثانياً في المرتبة 32 عالمياً، تلتها البحرين بالمرتبة 47، ثم عُمان بالمرتبة 52، والإمارات خامسا بالمرتبة 56، ثم السعودية بالمرتبة 57 ثم الأردن بالمرتبة 78 وتونس بالمرتبة 81.

على الصعيد العالمي، احتلت سنغافورة صدارة الدول، تلتها سلوفينيا والنرويج ومالطا والدنمارك، فيما تذيلت القائمة تشاد تسبقها جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأفغانستان والنيجر.