العراق في السباق النفطي نحو أمريكا.. تعرف على كبار المصدّرين

شفق نيوز/ أفادت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وشركة كبلر للتحليلات، يوم الاثنين، بأن كندا تصدرت قائمة أكبر الدول المصدرة للنفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال شهر كانون الثاني 2025، بمعدل صادرات بلغ 3.8 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 457 ألف برميل يومياً، ثم السعودية ثالثاً بـ 275 ألف برميل يومياً.

وبحسب البيانات، فقد جاءت فنزويلا في المرتبة الرابعة بمعدل 228 ألف برميل يومياً، تلتها البرازيل خامساً بـ 225 ألف برميل يومياً، بينما احتلت كولومبيا المرتبة السادسة بـ 210 آلاف برميل يومياً.

أما العراق فاحتل المرتبة السابعة بين كبار مصدري النفط للولايات المتحدة، بمعدل 198 ألف برميل يومياً، وجاءت نيجيريا ثامناً بـ 139 ألف برميل يومياً، فيما حلت الإكوادور في المرتبة التاسعة بمعدل 120 ألف برميل يومياً.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض، يوم السبت الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية والمكسيكية، لمعالجة ما وصفه بحالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بالمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الخطة الجديدة، ستُفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الطاقة المكسيكية، بينما ستتمتع منتجات الطاقة الكندية بخصم 10% من الرسوم الجمركية.

وتعتبر كندا والمكسيك أكبر مصدرين لواردات الخام الأميركية، حيث يُشكّلان معاً نحو ربع النفط الذي تعالجه مصافي التكرير الأمريكية وتحوله إلى وقود مثل البنزين ووقود التدفئة، وفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية.