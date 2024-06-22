"العراق غائب".. 6 دول عربية تتصدر تصنيف الدول الأكثر تنافسية

شفق نيوز/ كشف التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، في مدينة لوزان السويسرية، عن وجود 6 دول عربية ضمن المراكز المتقدمة.

وضم التقرير 67 دولة على المستوى العالمي، بينها 6 دول عربية "ليس من بينها العراق" و 4 دول أفريقية لأول مرة.

وعلى المستوى العالمي، احتلت سنغافورة المركز الأول بحصولها على 100/100 نقطة، جاء بعدها سويسرا ثم الدنمارك ثم إيرلندا.

أما على المستوى العربي، كان ترتيب الدول العربية، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي:

1.الإمارات العربية المتحدة ( 7 عالميا)

2.قطر ( 11 عالميا)

3.السعودية ( 16 عالميا)

4.البحرين ( 21 عالميا)

5.الكويت ( 37 عالميا)

6.الأردن ( 48 عالميا)

وعلى المستوى الأفريقي، كان ترتيب الدول الأفريقية، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي:

1.بوتسوانا (55 عالميا)

2.جنوب أفريقيا (60 عالميا)

3.نيجيريا (64 عالميا)

4.غانا (65 عالميا)

ويشمل التقرير السنوي للتنافسية العالمية، الدول بحسب أربعة محاور رئيسية متمثلة في قوة النجاعة الاقتصادية للدولة، وفعالية تدخلاتها الحكومية، وقوة مقاولاتها، وتطور بنياتها التحتية.

ثم 20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشرا تنافسيا، في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار.

ويعتمد التقرير السنوي للتنافسية العالمية في ثلث مستنداته ومرجعياته على آراء وتمثلات رجال الأعمال لبلدهم، وفي باقي ثلثيه على بيانات وتقارير إحصائية، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية لمنظمات والمؤسسات الدولية حول القدرة التنافسية لدول العالم.