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العراق على رأس ثلاث دول انخفض انتاجها النفطي في حزيران

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-18T10:34:40+0000
العراق على رأس ثلاث دول انخفض انتاجها النفطي في حزيران

شفق نيوز/ اعلنت منظمة اوبك والتي تتألف من 13 دولة، أن ثلاث دول بينها العراق انخفض انتاجها من النفط في شهر حزيران الماضي .

وقالت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط ارتفع بنحو 586 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، ليصل الى 26.034 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات من السعودية وايران وانغولا والامارات.

وأضافت أن "الزيادات الأكبر جاءت من السعودية إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 425 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 8.906 مليون برميل يوميًا، تلتها الامارات مسجلة زيادة قدرها 40 الف برميل يوميا".

وتابعت أن "انغولا جاءت ثالثاً بزيادة قدرها 36 الف برميل، ومن ثم جاءت ايران رابعاً بزيادة قدرها 33 الف برميل يومياً ليصل الى 2.470 مليون برميل يومياً، وجاءت الكويت خامسا بزيادة بلغت 25 الف برميل يومياً، وفنزويلا سادساً بـ 19 الف برميل يومياً، والجزائر بـ 17 الف برميل يومياً، وليبيا بمقدار 7 الاف برميل، والكونغو 6 الاف برميل، وغينيا بمقدار الفي برميل".

واشار التقرير، إلى أن "أكبر انخفاض جاء من العراق، حيث انخفضت الشحنات منها بمقدار 10 ألاف برميل يوميًا ، تليها نيجيريا بانخفاض بلغ 8 الاف برميل يومياً وشهد الغابون انخفاضاً في صادراته النفطية بمقدار 7 الاف برميل يوميا".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (المملكة العربية السعودية)، مربان (الإمارات)، وميري (فنزويلا).

 

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