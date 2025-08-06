العراق على رأس القائمة.. الهند تتجه إلى الشرق الأوسط لاستيراد النفط

شفق نيوز- نيودلهي

تسعى الهند، لفتح منافذ جديدة لاستيراد النفط بدلاً من الخام الروسي، الذي يتعرض لضغوط أمريكية كبيرة، وتبرز دول الشرق الأوسط وعلى رأسها العراق كأحد أبرز المرشحين لسد أي فجوة قد تتركها الإمدادات الروسية.

وذكرت دائرة الإحصاءات العامة الهندية، أن "واردات البلاد من النفط الروسي بلغت في 2024 نحو 1.8 مليون برميل يومياً، ما يجعلها أكبر مستورد للخام الروسي عالمياً، تليها الصين بـ1.24 مليون برميل، وتركيا بـ0.3 مليون برميل".

لكن شركات التكرير الهندية بدأت في كبح وتيرة تعاقداتها مع موسكو، بانتظار موقف أوضح من الولايات المتحدة بشأن العقوبات الثانوية التي هدّد بها الرئيس دونالد ترامب ضد الكيانات المتعاملة مع روسيا.

وفي هذا السياق، قال محللون في "S&P Global Commodity Insights"، إن "أي تراجع محتمل في الإمدادات الروسية قد يُعيد تسليط الضوء على العراق والسعودية والإمارات كمصادر بديلة، لا سيما أن خامات الشرق الأوسط تتلاءم مع احتياجات المصافي الهندية".