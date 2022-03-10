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العراق على رأس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في شباط الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-10T06:08:50+0000
العراق على رأس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في شباط الماضي

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط (AHBİB) يوم الخميس، ان العراق جاء على رأس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في شباط.

وقال رئيس مجلس الجمعية حسين أرسلان في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "الجمعية حققت صادرات بلغت 181.7 مليون دولار في شباط من تصدير الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية، بزيادة قدرها 74 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

وأشار أرسلان إلى أنهم "قاموا بالتصدير إلى 126 دولة ومنطقة حول العالم في شباط الماضي"، مبينا أن "العراق جاء اولا بأكثر الدول استيرادا لهذه الحبوب تليها لبنان وأفغانستان".

ولفت ارسلان الى ان "الجمعية تشعر بالقلق من الأزمة بين أهم موردينا من القمح وزيت عباد الشمس الخام"، مشيرا إلى أن "احتياجاتنا من القمح الطري وزيت عباد الشمس الخام في الغالب من روسيا وأوكرانيا".

وتابع أنه "قد يكون للمشاكل التي نواجهها في استيراد المواد الخام عواقب سلبية على شركاتنا العاملة في إنتاج دقيق القمح وزيوت الطعام ومنتجات المعجنات، معربا عن امله بأن "يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن حتى لا تتعمق تداعيات هذه الأزمة في كل من السوق المحلية والصادرات".

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