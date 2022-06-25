سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق على راس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في ايار  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-25T05:26:44+0000
العراق على راس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في ايار  

شفق نيوز/ اعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط (AHBİB)، يوم السبت، أن العراق جاء على راس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في شهر ايار الماضي.

وقال رئيس مجلس الجمعية حسين ارسلان، في تصريح له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الجمعية حققت صادرات بلغت 134 مليون دولار في ايار من تصدير الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية، بزيادة قدرها 19.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

واضاف ارسلان ان "العراق كان البلد الذي صدر اليه اكثر من غيره خلال شهر ايار من العام الحالي 2022، وبزيادة قدرها 235 بالمئة بقيمة مالية بلغت 40.7 مليون دولار، يليه سوريا بزيادة قدرها 30 بالمئة وبقيمة مالية بلغت 8.56 مليون دولار، ومن ثم جاءت اوكرانيا ثالثا وبقيمة مالية بلغت 7.12 مليون دولار".

واشار ارسلان الى ان "الجمعية تهدف الى رفع الصادرات من 1.57 مليار دولار في العام الماضي بنسبة 35 بالمئة خلال العام الحالي 2022"، موضحا ان "الجمعية حققت زيادات في صادراتها في 64 بلداً من اصل 133 بلداً من البلدان التي صدرنا اليها في شهر ايار الماضي".

 

related

العراق يستورد نصف صادرات تركيا من اللحوم البيضاء

Date: 2022-05-28 07:09:29
العراق يستورد نصف صادرات تركيا من اللحوم البيضاء

العراق ثانياً في قائمة أكثر الدول استيراداً للمقبلات التركية

Date: 2021-12-30 06:14:24
العراق ثانياً في قائمة أكثر الدول استيراداً للمقبلات التركية

للشهر الثالث.. العراق خامس اكبر مستورد من تركيا

Date: 2022-05-02 07:21:57
للشهر الثالث.. العراق خامس اكبر مستورد من تركيا

مصرف حكومي يعلن اطلاق وجبة جديدة من سلفة بطاقة (credit card)

Date: 2022-06-19 06:57:08
مصرف حكومي يعلن اطلاق وجبة جديدة من سلفة بطاقة (credit card)

لليوم الثالث .. إستقرار أسعار الذهب في العراق

Date: 2021-12-07 08:20:34
لليوم الثالث .. إستقرار أسعار الذهب في العراق

العراق يؤجل استيفاء الاقساط المستحقة على المصارف الحكومية والخاصة

Date: 2020-07-27 11:21:20
العراق يؤجل استيفاء الاقساط المستحقة على المصارف الحكومية والخاصة

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2021-09-04 07:01:55
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

العراق يؤشر تعافياً اقتصاديا ومالياً: نريد المزيد

Date: 2022-05-16 13:56:03
العراق يؤشر تعافياً اقتصاديا ومالياً: نريد المزيد