"كوب 28" يتوصل لاتفاق "تاريخي" .. العراق: لم يلزم بالتخلص النهائي من الوقود الأحفوري

شفق نيوز/ اعلن مدير التغييرات البيئية في وزارة البيئة يوسف مؤيد الحديثي، يوم الأربعاء، التوافق على إعلان دبي للمناخ.

وقال الحديثي في تصريح مكتوب تم تعميمه على وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "الإعلان لم يتضمن اي عبارات إلزامية تضم التخلص النهائي من الوقود الأحفوري".

وأضاف أنه "تضمن التخلص التدريجي المشروط وفق الاحتياجات والظروف الوطنية عكس ما بدأت بها المفاوضات، وحسب ما تم التفاوض به من قبل الوفد التفاوضي العراقي خلال أسبوعين".

ودافع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أمس الثلاثاء، عن انتاج الوقود الأحفوري وذلك رداً على المطالبات والدعوات الأخيرة للحد منه وصولا للاستغناء عنه و التي صدرت من مؤتمر "كوب 28" للمناخ الذي انعقد في مدينة دبي في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة الوزارية الثانية حول الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الـ12.

وأقر مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28 "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي، حيث وضع العالم على المسار الصحيح للحفاظ على كوكب الأرض.

وأقر ممثلو 197 دولة مشاركة في COP28 "اتفاق الإمارات" للعمل المناخي، يوم الأربعاء.

وأشاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، سلطان الجابر، بالنجاح في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية.

ونجحت رئاسة COP28 في الوصول لمستهدفات المؤتمر وتجاوز الطموحات المحددة.

ويعتبر "اتفاق الإمارات التاريخي" نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، ويطور منظومة مؤتمرات الأطراف، وينجح في إدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة.

وقال الجابر خلال كلمته في الجلسة الختامية لـ COP28: حققنا الكثير معا في زمن قصير وخلال أسبوعين، عملنا بجد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا.

وأضاف أن العالم كان بحاجة إلى مسار جديد للعمل، ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي توصلنا إلى ذلك المسار.

كما قال الجابر: قدمنا استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية، وأنجزنا جميع المتطلبات التفاوضية اللازمة، منوها الى أنه قدمنا خطة عمل محكمة للحفاظ على إمكانية تفادي تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، استنادا إلى الحقائق العلمية.

وأوضح أن خطة العمل هذه متوازنة، تساهم في الحد من الانبعاثات، ومعالجة الثغرات الموجودة في موضوع التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار.

ونبّه الجابر إلى تحشيد تعهدات تمويلية جديدة لمعالجة تداعيات تغير المناخ تفوق 85 مليار دولار.