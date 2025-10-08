العراق عاشر عربياً و114 عالمياً بأرخص أسعار الإنترنت

شفق نيوز– بغداد

حل العراق في المرتبة 114 عالمياً والعاشرة عربياً من حيث أرخص أسعار الإنترنت لعام 2025، وفق تقرير لمجلة CEOWORLD الأمريكية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وأوضحت المجلة أن أرخص خدمات الإنترنت تتركز في الدول الغنية والمتحضرة رقمياً، حيث ساهمت شبكات الألياف، والاستثمار الحكومي، والمنافسة بين شركات الاتصالات في خفض الأسعار إلى مستويات منخفضة جداً.

وذكرت أن الفجوة بين أرخص وأغلى خدمة إنترنت في العالم هائلة، فبينما تقدم سنغافورة اتصالات فائقة السرعة بسعر 0.03 دولار أمريكي لكل ميجابايت في الثانية، يدفع سكان جنوب السودان 4.24 دولارات لكل ميجابايت، أي أكثر من 140 ضعفاً.

وجاءت سنغافورة في المرتبة الأولى عالمياً بسعر 0.03 دولار لكل ميجابايت، تلتها ليختنشتاين (دولة أوروبية صغيرة) بسعر 0.04 دولار، ثم لوكسمبورغ 0.05 دولار، موناكو 0.06 دولار، وماكاو 0.07 دولار لكل ميجابايت.

عربياً، جاءت قطر الأولى والسابعة عالمياً بسعر 0.07 دولار لكل ميجابايت، تلتها الإمارات 0.32 دولار، البحرين 0.57 دولار، السعودية 0.73 دولار، الكويت 1.09 دولار، عمان 1.27 دولار، مصر 1.97 دولار، الجزائر 2.11 دولار، ليبيا 2.14 دولار، فيما حل العراق عاشراً بسعر 2.33 دولار لكل ميجابايت.

وذكرت المجلة أن جنوب السودان وبوروندي جاءت في ذيل القائمة بأسعار 4.24 و4.22 دولار لكل ميجابايت على التوالي.