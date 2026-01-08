العراق ضمن 8 دول نفطية تضيف 450 ألف برميل يومياً

شفق نيوز- متابعة

كشفت شركة "إس آند بي غلوبال إنرجي" الأميركية، يوم الخميس، أن ثمانية من أكبر مشاريع تطوير حقول النفط في العالم من بينها العراق والمقرر بدء تشغيلها في عام 2026 يمكن أن تضيف أكثر من 450 ألف برميل يومياً إلى أسواق الخام العالمية، مبينة أن أكبر مصادر الإمداد الجديدة موجودة في دول غير أعضاء في تحالف "أوبك+".

وبحسب بيانات الشركة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المدرجة في قائمة هذا العام هي العراق، حيث يضم ثالث أكبر مشروع الذي تديره شركة "EBS" الصينية سيدخل حيز التشغيل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج حقل المياه الضحلة في شرق بغداد بمقدار 46 ألفاً و500 برميل يومياً بحلول منتصف عام 2026، بينما من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج حقل النفط الخام الخفيف إلى المتوسط ​​إلى 120 ألف برميل يومياً بحلول عام 2027 بعد توسعة حقله الجنوبي.