العراق ضمن مشروع كابل دولي بقيمة 700 مليون دولار يربط الخليج بأوروبا

كشف تقرير صادر عن S&P Global Market Intelligence أن العراق سيكون جزءاً من مشروع الكابل الدولي "وورلد لينك" (WorldLink)، الذي يهدف إلى إنشاء ممر رقمي جديد يربط منطقة الخليج بأوروبا عبر الأراضي العراقية، ضمن موجة توسع عالمية في مشاريع الكابلات البحرية ونقل البيانات.

وذكر التقرير أن المشروع، البالغة كلفته نحو 700 مليون دولار، ممول من القطاع الخاص ويضم تحالفاً إماراتياً عراقياً يضم شركات Tech 964 Holding وDIL Technology وBreeze Investments. ومن المقرر أن ينطلق الكابل من "أبوظبي" باتجاه تركيا مروراً بالعراق، مع فروع تربط قطر والبحرين والسعودية والكويت.

وأضاف أن المشروع صُمم ليكون محايداً لشركات الاتصالات ويستهدف شركات الاتصالات الدولية والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن توفير مسار بديل للممرات التقليدية المزدحمة، بما يقلل من مخاطر الانقطاعات ويعزز مرونة حركة البيانات بين آسيا وأوروبا.

وبحسب التقرير، سيبلغ حجم السعة التصميمية للكابل نحو 900 تيرابايت في الثانية، مع استهداف خفض زمن الاستجابة إلى أقل من 100 مللي ثانية، الأمر الذي يدعم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والتطبيقات الرقمية المتقدمة.

وأشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى خمس سنوات، متوقعاً أن يسهم مرور الكابل عبر العراق في تعزيز مكانته كمحور إقليمي لنقل البيانات وجذب استثمارات جديدة في قطاع البنية التحتية الرقمية والاتصالات.

ولفت التقرير إلى أن مشروع "وورلد لينك" يأتي ضمن توجه عالمي لتنويع مسارات الكابلات الدولية وتقليل الاعتماد على نقاط الاختناق التقليدية، فيما قد تؤثر التطورات الجيوسياسية في المنطقة، بما فيها التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، على الجدول الزمني للمشروع.