العراق ضمن لائحة أكبر الدول المصدرة للسلع إلى الهند

شفق نيوز - بغداد

كشف تقرير إحصائي، أن العراق احتل المرتبة السادسة بين أكبر الدول المصدرة للسلع إلى الهند في عام 2024.

وجاءت الصين في بداية القائمة أكبر 10 دول مصدرة للهند بـ109.4 مليارات دولار، تليها روسيا ب65.7 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ61.0 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بـ44.4 مليار دولار ، تليها السعودية بـ30.8 مليار دولار

وجاء العراق في المرتبة السادسة بـ 303 ملايين دولار، تليه سويسرا بـ25.2 مليار دولار، تليها إندونيسيا بـ23.8 مليار دولار.

و تذيلت كوريا الجنوبية بـ 20.9 مليار دولار، وسنغافورة ب20.6 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام توسع العراق تدريجياً في أسواق التصدير العالمية، رغم التحديات الاقتصادية المحلية، ما يمنح البلاد فرصاً لتعزيز إيراداتها وتنويع مصادر الدخل الوطني.