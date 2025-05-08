العراق ضمن أكبر 5 صفقات كهرباء في نيسان

شفق نيوز/ شغل العراق موقعاً مهماً في صفقات الطاقة، بين أكبر 5 صفقات كهرباء خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، بعدما وقّع مذكرة تفاهم مع شركة "جي إي فيرنوفا" الأمريكية.

‎وبحسب تقرير لمنصة الطاقة العالمية، احتلت بغداد موقعًا مهمًا بقائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في أبريل 2025، بفضل أكبر صفقة في تاريخ العراق، والتي تمثلت بتوقيع مذكرة تفاهم، في إطار مبادئ التعاون مع شركة "جي إي فيرنوفا"، تتضمن مشروعات لمحطات إنتاج الكهرباء ذات الدورة الغازية المركبة بحدود 24 ألف ميغاواط.

‎ووفق مذكرة التفاهم، يمكن تأمين التمويل الخارجي من المصارف العالمية، وذلك لتطوير محطات الكهرباء الحالية وصيانتها، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة لزيادة القدرة التوليدية.

وأشارت المنصة المتخصصة، إلى أن الشركة الأمريكية ستنفذ المشروعات على 3 مراحل، تمتد على مدى 4 سنوات مقبلة، بما في ذلك عمليات تحسين كفاءة الوحدات التوليدية الحالية، وإدخال تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج دون الحاجة إلى كميات إضافية من الوقود.

ووقع العراق يوم 9 نيسان الماضي، مع شركة "جي إي فيرنوفا" الأميركية للطاقة، مذكرة تفاهم لإنتاج الطاقة الغازية المركّبة بما يناهز 24 ألف ميغاواط، وذلك في وقت تسعى الدولة المجاورة لإيران إلى تنويع مصادر الطاقة لديها.

وتسعى بغداد للحفاظ على توازن في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع حليفتها الاستراتيجية الأميركية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2024 نحو 9,1 مليارات دولار بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

وبعدما كانت تعتمد محطات إنتاج الطاقة العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني في تأمين ثلث حاجات البلاد من الطاقة، لم تمدّد إدارة دونالد ترامب في آذار/مارس الإعفاء الممنوح للعراق منذ 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأميركية على إيران.

وتؤكد بغداد سعيها إلى إيجاد بدائل من وارداتها من الغاز الإيراني قبل الصيف الذي تنقطع فيه الكهرباء يوميا في بلد يقيم فيه أكثر من 46 مليون شخص ويعاني تداعيات عقود من النزاعات أدّت إلى تهالك بنيته التحتية.

وبحسب أرقام رسمية، يتوجب على العراق إنتاج حوالى 55 ألف ميغاواط من الكهرباء سنويا ليحول دون انقطاع التيار، غير أن الإنتاج حاليا يصل إلى نحو 16 ألف ميغاواط. وتسعى وزارة الكهرباء العراقية إلى أن يتجاوز الإنتاج 27 ألف ميغاواط هذا الصيف.