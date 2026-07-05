العراق ضمن أكبر 10 أساطيل تجارية عربية في 2026

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق ضمن قائمة أكبر 10 دول عربية من حيث حجم الأسطول البحري التجاري خلال عام 2026، في تصنيف يعكس قدرات الدول العربية في قطاع النقل البحري والتجارة عبر الموانئ، وسط تصدّر الإمارات ومصر والسعودية للقائمة حسب بيانات Global Fire Power.

وتصدّرت الإمارات القائمة العربية بامتلاكها 655 سفينة تجارية، تلتها مصر بـ441 سفينة، ثم السعودية بـ433 سفينة، ما يعكس هيمنة هذه الدول على قطاع النقل البحري والتجارة البحرية في المنطقة.

وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة بـ184 سفينة، والكويت خامسة بـ176 سفينة، وقطر سادسة بـ123 سفينة، ثم الجزائر بـ119 سفينة، وليبيا بـ96 سفينة، والمغرب بـ94 سفينة، فيما حلّ العراق في المرتبة العاشرة بـ74 سفينة تجارية.

يشار إلى أن العراق حلّ في المرتبة السابعة عربياً ضمن ترتيب الدول العربية من حيث قوة الأساطيل البحرية العسكرية لعام 2026.

وبحسب القائمة، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربياً، تلتها قطر في الثانية، ثم الكويت في الثالثة، وفي المراتب التالية جاءت الجزائر رابعاً، والمغرب خامساً، فيما حلّت الإمارات في المرتبة السادسة، أما العراق فجاء سابعاً ضمن الترتيب، يليه كل من البحرين في المرتبة الثامنة، وليبيا في التاسعة، وتونس في العاشرة.