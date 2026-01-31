العراق ضمن أكبر مشتري الذهب عالميًا في العام 2025

شفق نيوز - بغداد

دخل العراق قائمة أكبر البنوك المركزية شراءً للذهب خلال العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي، في خطوة تعكس توجّه البلاد نحو تعزيز احتياطياته من المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأظهرت البيانات أن العراق حلّ في المرتبة الثامنة عالميًا، بعد أن بلغت مشتريات البنك المركزي العراقي من الذهب نحو 11.9 طنًا خلال عام 2025، ليكون بذلك ضمن قائمة العشرة الأوائل عالميًا في هذا المجال.

وتصدّرت بولندا القائمة بشراء بلغ 101.9 طن، تلتها كازاخستان بـ 56.9 طنًا، ثم البرازيل بـ 42.7 طنًا، فيما جاءت أذربيجان رابعًا بـ 38.2 طنًا. وحلّت الصين في المرتبة الخامسة بمشتريات بلغت 26.7 طنًا، تليها تركيا بـ 26.6 طنًا، ثم التشيك بـ 20.4 طنًا.

كما شملت القائمة كلًا من كمبوديا بمشتريات قدرها 7.9 أطنان، وأوزبكستان بـ 7.7 أطنان، في ظل اتجاه عالمي متزايد لدى البنوك المركزية لتعزيز احتياطيات الذهب وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.