العراق ضمن أكبر الشركاء التجاريين للهند

شفق نيوز - بغداد

دخل العراق قائمة أكبر الشركاء التجاريين للهند، بحسب بيانات نشرها موقع InfoFlix المتخصص بالإحصاءات الاقتصادية العالمي، ليؤكد حضوره المتصاعد في خارطة الاقتصاد الآسيوي.

وحلّ العراق في المرتبة السابعة عالميًا ضمن أكبر الشركاء التجاريين للهند بحجم تبادل تجاري بلغ 33.3 مليار دولار، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتصدّرت الصين القائمة بـ 118.4 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ 118.2 مليار دولار، ثم الإمارات بـ 83.6 مليار دولار، وروسيا بـ 5.6 مليار دولار، والسعودية بـ 43.3 مليار دولار، ثم سنغافورة بـ 35.6 مليار دولار، وإندونيسيا بـ 29.4 مليار دولار، وهونغ كونغ بـ 28.6 مليار دولار، وأخيرًا كوريا الجنوبية بـ 27.5 مليار دولار.