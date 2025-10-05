العراق ضمن كبار المنفقين على الجيش بالمنطقة خلال العقد الماضي

شفق نيوز- بغداد

أظهر تقرير صادر عن معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام، يوم الأحد، أن العراق حلّ سابعا ضمن أكبر الدول العربية إنفاقاً على المجال العسكري خلال السنوات العشر الماضية.

وبحسب تقرير المعهد، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنفقت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مئات المليارات من الدولارات على المجال العسكري بين 2015 و2024، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية.

وتصدرت السعودية القائمة بإجمالي 710 مليارات دولار، تلتها تركيا بمبلغ 182 مليار دولار، ثم الجزائر 118.6 مليار دولار، وإيران 85.3 مليار دولار، والكويت 73.2 مليار دولار، وعُمان 65.9 مليار دولار، فيما جاء العراق في المركز السابع بمبلغ 63.7 مليار دولار، ما يعكس استمرار التركيز على إعادة بناء القدرات الدفاعية في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة خلال السنوات الأخيرة.

وجاء المغرب ثامناً بإنفاق قدره 43.4 مليار دولار، ومصر تاسعاً بمبلغ 39.5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه هذه الدول لتعزيز جيوشها وتحقيق التوازن العسكري في المنطقة.