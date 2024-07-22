العراق ضمن كبار المستوردين عالمياً والمنتجين عربياً للحوم الدجاج

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة التاسعة بـ "أكبر" مستورد للحوم الدجاج عالميا، فيما أحرز المرتبة الرابعة بـ"أكبر" منتج للحوم الدجاج عربيا للعام الماضي 2023، وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

واحتلت البرازيل والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي المراتب الاولى كأكبر مصدري لحوم الدجاج للعام الماضي 2023، وذلك بـ 4.75 ملايين طن متري و4 ملايين طن متري، و 7 ملايين طن متري على التوالي.

فيما احتلت الصين والمانيا وفرنسا بأكبر ثلاث دول مستوردة للحوم الدجاج في العالم بحوالي 3.76 مليارات دولار و1 مليار دولار و 2.05 مليار دولار على التوالي.

واحتل العراق المرتبة التاسعة عالميا بـ808 ملايين دولار و (2.25%) من لحوم الدواجن المستورد في العالم .

وتصدرت مصر الدول العربية المنتجة للحوم الدجاج بـ 1.85 مليون طن متري، تلتها السعودية 1.05 مليون طن متري، تلتها الأردن 251 ألف طن، وجاء العراق في المرتبة الرابعة بـ 200 ألف طن ، تلتها عمان بـ 130 ألف طن متري .

وبلغ عدد الدجاج في العالم عام 2023 أكثر من 34.4 مليار دجاجة، بمعدل 4 دجاجات لكل شخص، وفق ما ذكرت "مؤسسة عالم الحيوان" (world animal foundation)، وذلك ارتفاعًا من 14.4 مليار دجاجة عام 2000.

وتتمتع صناعة الدجاج بأهمية اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، إذ يعد إنتاج الدواجن استثمارًا مستقرًا يوفر بروتينًا حيوانيًا عالي الجودة بأسعار معقولة، وفرص عمل ودخلًا لأصحاب المزارع الصغيرة.

وتلعب صناعة الدواجن دورًا حيويا في ضمان الأمن الغذائي العالمي، وتلبية طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية عالية الجودة.