العراق ضمن قائمة أبرز مستوردي الصناعات الغذائية المصرية

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكبر مستوردي الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب بيانات حديثة صادرة عن قطاع التجارة والصناعة المصري.

وبحسب تلك الإحصاءات، التي طالعتها وكالة شفق نيوز، فقد بلغ إجمالي حصة العراق من واردات المصرية نحو 107 ملايين دولار، فيما تصدرت السعودية القائمة بواردات بلغت 258 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ230 مليون دولار، ثم السودان بقيمة 163 مليون دولار، وليبيا بـ157 مليون دولار.

ويعكس دخول العراق إلى قائمة العشر الأوائل في استيراد الصناعات الغذائية المصرية تنامي العلاقات التجارية بين البلدين، لاسيما في مجال الأمن الغذائي، حيث تشهد الأسواق العراقية طلبًا متزايدًا على المنتجات الغذائية المصرية لما تتميز به من تنوع وسعر تنافسي.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا التوجه قد يفتح الباب أمام شراكات أوسع في مجال الصناعات الغذائية، ويساهم في تعزيز التبادل التجاري بين القاهرة وبغداد خلال المرحلة المقبلة.