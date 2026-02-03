العراق ضمن أعلى الدول العربية مساهمةً في النمو الاقتصادي العالمي خلال 2026

شفق نيوز - بغداد

حلّ العراق ضمن قائمة أعلى الدول العربية المساهمة في النمو الاقتصادي العالمي للعام 2026، وفق بيانات صندوق النقد الدولي International Monetary Fund.

وبحسب البيانات، بلغت مساهمة العراق 0.4% من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ليأتي في المرتبة الخامسة عربياً، متساوياً مع كل من: الجزائر وقطر، ما يعكس الدور الذي يؤديه الاقتصاد العراقي في دعم النمو العالمي، ولا سيما عبر قطاع الطاقة والنشاطات الاقتصادية المرتبطة به.

وتصدّرت السعودية ومصر قائمة الدول العربية الأعلى مساهمة في النمو الاقتصادي العالمي، بنسبة 1.7% لكل منهما، مدعومتين باتساع حجم اقتصاديهما وتنوع مصادر الدخل والاستثمار.

فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنسبة 0.7%، مستفيدة من نشاطها التجاري والمالي ومكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.

كما شملت القائمة الجزائر وقطر بنسبة مساهمة بلغت 0.4% لكل منهما، في حين حلّ المغرب سابعاً بنسبة 0.3%.

وتشير هذه الأرقام إلى تنامي الحضور العربي في الاقتصاد العالمي خلال العام 2026، مع استمرار الاقتصادات العربية، وفي مقدمتها العراق، بتأدية دور مؤثر في حركة النمو العالمي رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.