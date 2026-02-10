العراق ضمن أسرع الدول العربية نمواً سكانياً في 2026

شفق نيوز- متابعة

أظهرت بيانات World Population Review، يوم الثلاثاء، أن العراق حلّ ضمن قائمة أسرع الدول العربية من حيث معدلات النمو السكاني خلال عام 2026.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تصدّرت سوريا القائمة بأعلى معدل نمو سكاني عربي بلغ 3.33%، تلتها الصومال ثانياً بنسبة 3.31%، ثم سلطنة عُمان ثالثاً بمعدل 3.22%.

وجاءت السودان في المرتبة الرابعة بنسبة 3.14%، تلتها اليمن خامساً بمعدل 2.84%، ثم موريتانيا سادساً بنسبة 2.75%.

وحلّ العراق في المرتبة السابعة عربياً بمعدل نمو سكاني بلغ 2.1%، تليه الإمارات ثامناً بنسبة 2.02%.

وجاءت البحرين في المرتبة التاسعة بمعدل نمو بلغ 1.96%، فيما حلّت قطر عاشراً بنسبة 1.85%.