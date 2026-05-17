العراق ضمن أرخص 10 دول بأسعار الكهرباء عالمياً في 2026

شفق نيوز- متابعة

حلّ العراق في المرتبة الثامنة ضمن قائمة أرخص 10 دول في العالم من حيث أسعار الكهرباء خلال العام 2026، وفق بيانات نشرها موقع World Population Review، في تصنيف ضمّ دولاً تعتمد بشكل كبير على دعم الطاقة أو تمتلك موارد محلية واسعة لإنتاج الكهرباء.

وتصدّرت إيران القائمة كأرخص دولة بأسعار الكهرباء عالمياً، تلتها إثيوبيا ثم السودان، فيما جاءت أفغانستان وسوريا ضمن المراتب الخمس الأولى، إلى جانب بوتان وأنغولا.

كما ضمّت القائمة العراق وكوبا وزامبيا، وسط تفاوت كبير بين هذه الدول من حيث استقرار الشبكات الكهربائية وجودة التجهيز والخدمات المقدّمة للمواطنين.

ويعتمد العراق على سياسة دعم أسعار الكهرباء للمستهلكين، رغم التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الطاقة، خصوصاً خلال فترات الذروة الصيفية وارتفاع الطلب على الكهرباء.

وتشير البيانات إلى أن انخفاض أسعار الكهرباء لا يعكس بالضرورة كفاءة قطاع الطاقة، إذ تواجه بعض الدول المدرجة في القائمة مشكلات تتعلق بانقطاع التيار وضعف البنية التحتية والاعتماد على الدعم الحكومي المباشر للحفاظ على الأسعار المنخفضة.