العراق ضمن أبرز 10 دول استيراداً للشاي في العالم

شفق نيوز - بغداد

حلّ العراق في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول استيرادًا للشاي خلال العام 2024، بأكثر من 200 مليون دولار، وفق بيانات حديثة. ويعكس ذلك المكانة البارزة للشاي كأحد أكثر المشروبات استهلاكًا داخل البلاد.

وتصدّرت باكستان قائمة المستوردين عالميًا بقيمة مالية بلغت 634 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ 578 مليون دولار، فيما جاءت المملكة المتحدة ثالثة بـ 377 مليون دولار، والإمارات رابعة بـ 372 مليون دولار، ثم روسيا خامسة بـ 350 مليون دولار.

كما جاءت السعودية في المرتبة السادسة باستيراد بلغ 302 مليون دولار، تلتها المغرب سابعًا بـ 252 مليون دولار، وألمانيا ثامنة بـ 241 مليون دولار، بينما حلّ العراق في المركز التاسع بـ 239 مليون دولار، ومصر عاشرًا بـ 209 ملايين دولار.

وفي بقية المراتب، جاءت غانا في المركز الـ11 بـ 175 مليون دولار، تلتها اليابان بـ 161 مليون دولار، ثم الصين بـ 157 مليون دولار، وفرنسا بـ 155 مليون دولار، وأخيرًا إيران في المركز الـ15 بواردات بلغت 148 مليون دولار.

وتؤكد هذه الأرقام الأهمية الاقتصادية للشاي في الأسواق العالمية، فضلًا عن مكانته كمنتج أساسي في سلة الاستهلاك الغذائي لعدد من الدول، من بينها العراق، حيث يُتوقع أن يستمر الطلب بالارتفاع خلال السنوات المقبلة مدفوعًا بالنمو السكاني والعادات الاستهلاكية الراسخة.