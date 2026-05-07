العراق ضمن أبرز وجهات الصادرات التركية مع نمو قوي الشهر الماضي

شفق نيوز- أنقرة

سجل العراق حضوراً ضمن الأسواق الرئيسية التي دعمت نمو الصادرات التركية خلال شهر نيسان/ أبريل 2026، في وقت أعلنت فيه جمعيات مصدّري منطقة البحر الأبيض المتوسط في تركيا تحقيق نتائج قوية في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال رئيس الجمعيات فيصل مميش، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن قيمة صادراتهم بلغت 1.65 مليار دولار خلال نيسان/ أبريل الماضي، بزيادة بلغت 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن الأداء التصديري شهد زخماً واضحاً في الأسواق الإيطالية والألمانية، فيما لوحظ نمو قوي أيضاً في الأسواق العراقية إلى جانب الرومانية والإسبانية والمصرية.

وبيّن مميش أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بزيادة صادرات الحديد والمعادن والمواد الكيميائية والفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات والبذور الزيتية، وهي من السلع التي تستحوذ على طلب متنامٍ في السوق العراقية.

ويعكس إدراج العراق ضمن الأسواق الأسرع نمواً استمرار توسع التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة، لاسيما مع اعتماد السوق العراقية على الاستيراد الخارجي لتأمين جانب من المواد الغذائية والإنشائية والسلع الصناعية.

كما توقعت الجمعيات التركية استمرار هذا الزخم التصديري خلال الأشهر المقبلة، مستهدفة تحقيق نمو سنوي يتجاوز 10% بنهاية العام.