العراق ضمن أبرز مستوردي الفستق الإيراني خلال 2025

شفق نيوز- طهران

أظهرت بيانات رسمية إيرانية، يوم الاثنين، أن العراق جاء ضمن الدول الرئيسية المستوردة للفستق الإيراني خلال العام 2025، ضمن صادرات بلغت نحو 100 ألف طن إلى عشرات الدول حول العالم.

وقال المدير العام لمكتب الفواكه المجففة والباردة في وزارة الجهاد الزراعي الإيرانية، داريوش سالم بور، إن صادرات الفستق شملت أنواعاً متعددة، من بينها الفستق المقشّر، وحبوب الفستق، والفستق الأخضر، وتم توجيهها إلى أسواق عدة، شملت العراق وتركيا والهند والإمارات وروسيا والصين.

وأضاف أن قيمة صادرات الفستق الإيراني خلال العام الماضي بلغت 730 مليون دولار، فيما سجل العام الذي سبقه أداءً قياسياً بتصدير أكثر من 175 ألف طن، وبقيمة وصلت إلى 1.7 مليار دولار.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن إيران تنتج سنوياً نحو 300 ألف طن من الفستق الطازج والمجفف، وتحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث المساحة المزروعة، بأكثر من 600 ألف هكتار من بساتين الفستق.

وختم حديثه قائلاً إن جزءاً كبيراً من الفستق المجفف يتم توجيهه إلى الأسواق العراقية، إلى جانب أسواق محلية ودولية أخرى.