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العراق ضمن البلدان الخمسة الأكثر استيرادا للخضر والفواكه من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-17T07:01:11+0000
العراق ضمن البلدان الخمسة الأكثر استيرادا للخضر والفواكه من تركيا

شفق نيوز/ اعلن اتحاد مصدري الفواكه والخضروات، يوم الاحد، ان العراق كان ضمن 5 بلدان الأكثر استيرادا لـ5 أنواع من الخضر والفواكه من تركيا.

وقالت رئيسة الاتحاد ميليسا توكوز موتلو في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "تركيا قامت وخلال العام الماضي بتصدير أكبر خمسة منتجات مصدرة من الخضر والفواكه والتي شملت "الطماطم الطازجة والكرز و اللالنكي والبرتقال والرمان".

واضافت ان "معظم هذه الصادرات كانت تذهب الى روسيا والمانيا واوكرانيا والعراق ورومانيا".

وأوضحت مولتو أن "عصائر الفاكهة وخاصة عصائر الفراولة والتفاح والمياه المعدنية الاخرى والطماطم المعلبة تعتبر من أهم الصادرات التي تم تصديرها خلال العام الماضي ايضا"، مبينة ان "دول ألمانيا والولايات المتحدة والعراق وهولندا والمملكة المتحدة كانت الأكثر استيرادا لهذه المنتجات".

ويستورد العراق معظم الخضر والفواكه التي يحتاجها من دول الجوار وخاصة إيران وتركيا، فيما يقوم بحظر بعض المنتجات التي يكون فيها اكتفاء ذاتي.

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