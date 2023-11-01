العراق ضمن الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ان العراق جاء بالمرتبة الثالثة بين الدول الأكثر إستيراداً من تركيا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرة الى انخفاض الصادرات والواردات التركية بنسبة 0.5% و 14.6٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر ايلول بلغت 22 مليارا و 490 مليون دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة، مقارنة بنفس لشهر من العام 2022، مبينة أن "واردات تركيا في ايلول سجلت 27 ملياراً و 501 مليون دولار بانخفاض 14.6٪، عن نفس الفترة من العام 2022".

وأشارت إلى أن "العراق جاء ثالثا في صادرات تركيا لدول العالم في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بقيمة مليار و 196 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بمليار و 746 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بمليار و 201 مليون دولار، ومن ثم ايطاليا رابعا بمليار و 96 مليون دولار، وجاءت المملكة المتحدة خامسا بمليار و69 مليون دولار".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.