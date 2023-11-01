العراق ضمن الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر

العراق ضمن الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال شهر
2023-11-01T10:26:23+00:00

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ان العراق جاء بالمرتبة الثالثة بين الدول الأكثر إستيراداً من تركيا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرة الى انخفاض الصادرات والواردات التركية بنسبة 0.5% و 14.6٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر ايلول بلغت 22 مليارا و 490 مليون دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة، مقارنة بنفس لشهر من العام 2022، مبينة أن "واردات تركيا في ايلول سجلت 27 ملياراً و 501 مليون دولار بانخفاض 14.6٪، عن نفس الفترة من العام 2022".

وأشارت إلى أن "العراق جاء ثالثا في صادرات تركيا لدول العالم في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بقيمة مليار و 196 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بمليار و 746 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بمليار و 201 مليون دولار، ومن ثم ايطاليا رابعا بمليار و 96 مليون دولار، وجاءت المملكة المتحدة خامسا بمليار و69 مليون دولار".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon