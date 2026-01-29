العراق ضمن الدول الأكبر عالمياً باحتياطيات الغاز الطبيعي في 2025

شفق نيوز- متابعة

دخل العراق قائمة أكبر دول العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة لعام 2025، وفق بيانات دولية صادرة عن معهد الطاقة والمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية.

وحلّ العراق ضمن قائمة الدول الكبرى باحتياطي غاز طبيعي بلغ 125 تريليون قدم مكعب.

وتصدّرت روسيا القائمة بـ1321 تريليون قدم مكعب، تلتها إيران بـ1133، ثم قطر ثالثاً بـ871، وتركمانستان رابعاً بـ480، والولايات المتحدة خامساً بـ446.

فيما حلّت الصين سادساً بـ297 تريليون قدم مكعب، وفنزويلا سابعاً بـ221، والسعودية ثامناً بـ213، والإمارات تاسعاً بـ210، ونيجيريا عاشراً بـ193، وفي المركز 11 حلّ العراق بـ125، وبالمركز 12 أتت أذربيجان بـ88، وبالمركز 13 جاءت أستراليا بـ84، وبالمركز 14 تأتي كندا بـ83، ومن ثم بالمركز 15 الجزائر بـ81 تريليون قدم مكعب.