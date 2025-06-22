العراق ضمن العشرة الكبار الأكثر استيراداً للرز الأمريكي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، ان العراق كان من بين العشرة الكبار الأكثر استيرادا للرز الأمريكي.

وقالت الوزارة في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد ما بين عامي 2023 و2024 الرز ذات الحبة الصغيرة بمقدار 174.6 ألف طن" .

واضافت ان "هذه الكمية انخفضت مقارنة بالأعوام 2022 و 2023 التي بلغت 220 ألف طن ومرتفعة عن عامي 2022 و 2021 التي بلغت استيرادات العراق من الرز الامريكي 120 ألف طن" .

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية، إلى أن "المكسيك جاء بأكثر الدول المستوردة للرز الامريكي وبكمية 943 ألف طن، تلتها هايتي ثانيا 378 الف طن، تلتها اليابان ثالثا 325 ألف طن، تلتها كندا رابعا 230 ألف طن، تلتها فنزويلا خامسا 219 ألف طن".

وتابعت ان "الهندوراس جاءت سادسا باستيراد كمية 184 الف طن، تلتها كولومبيا سابعا 176 الف طن، يليها العراق ثامنا، ومن ثم نيكاراجوا تاسعا 157 ألف طن واخيرا كوريا الجنوبية عاشرا 141 ألف طن".