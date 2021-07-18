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العراق ضمن الدول الخمس الأعلى استيراداً للسلع الإيرانية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-18T06:54:54+0000
العراق ضمن الدول الخمس الأعلى استيراداً للسلع الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة توسيع التجارة الإيرانية ، يوم الأحد ،عن تصدير 74 بالمئة من السلع محلية الصنع إلى 5 دول بآسيا والشرق الأوسط.

وقال حميد زاد بوم "إن الصين والعراق والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأفغانستان شكلت الأسواق الخمس الأولى للصادرات الإيرانية في الأشهر الثلاثة الماضية باستيراد 74 بالمئة من إجمالي السلع المصدرة إلى الخارج".

واضاف" ان حصة العراق بلغت مليارين و343 مليون دولار (22%) والصين من الصادرات الإيرانية 3 مليارات و144 مليون دولار (29%) والإمارات العربية المتحدة مليارًا و275 مليون دولار (12%) وتركيا 594 مليون دولار (6%) وأفغانستان 569 مليون دولار (5%)".

وتابع زاد بوم " شملت الصناعات المحلية البتروكيماويات والسوائل الغازية (51%)، والمواد المنجمية (28%)، والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية (12%)، والسجاد والمشغولات اليدوية (0.3%)، والمنتجات الصناعية (9%) شكلت معظم السلع المصدرة إلى الأسواق المستهدفة الأولى".

واشار الى ان "حجم الصادرات ارتفع إلى العراق بنسبة 58% والصين بنسبة 72% والإمارات العربية المتحدة بنسبة 32% وتركيا بنسبة 130% وأفغانستان بنسبة 15% في الأشهر الثلاثة المنصرمة".

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