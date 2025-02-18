العراق ضمن "الخمسة الكبار" من مصدري النفط الى الصين في كانون الثاني الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الجمارك الصينية، يوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة، خلال شهر كانون الثاني الماضي 2025.

وأظهرت الإدارة، في إحصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة ارتفعت في كانون الثاني بنسبة 35.1% لتصل إلى 1.135 ألف طن متري أو ما يعادل (8.285 ملايين برميل) مقارنة بشهر كانون الأول 2024 الذي بلغ 840 ألف طن (6.132 ملايين برميل) ".

وأوضحت أن العراق احتل المرتبة الخامسة من بين الدول التسعة الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة، مبينة أن "العراق جاء بعد كل من ماليزيا أولا بتصدير 5 ملايين طن، والتي كانت معظمها من براميل إيرانية، والسعودية ثانياً بتصدير 3.072 ملايين طن، وروسيا ثالثا بصادرات 2.624 مليون طن، ومن ثم الإمارات رابعاً بصادرات 1.212 مليون طن".

وأشارت إلى أن كندا جاءت سادساً بصادرات 400 ألف طن، ومن ثم أنغولا سابعاً بصادرات 269 ألف طن، والاكوادور ثامناً بصادرات بلغت 135 ألف طن، بينما حلت الكونغو تاسعاً بصادرات 126 ألف طن.

وانخفضت واردات المصافي المستقلة بنسبة 21.1% على أساس شهري في كانون الثاني إلى 13.975 مليون طن متري، مقارنة بالشهر الذي سبقه والذي بلغ 17.714، وفق إدارة الجمارك الصينية.