العراق يعلن إضافة 35 مقمق الى حجم الإنتاج المستثمر من الغاز

شفق نيوز/ أعلن وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت إسماعيل صابر، يوم الخميس، اضافة 35 مقمق الى حجم الانتاج المستثمر من الغاز خلال آذار/مارس الجاري، مؤكدا اهمية الاسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية تنفيذاً لخطط الوزارة بهذا الشأن، من اجل تنفيذ متطلبات اضافة كميات جديدة للانتاج الوطني، وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي.

وقال اسماعيل خلال زيارته لميناء التصدير "ام قصر" بمحافظة البصرة، ان الوزارة تعمل على التقليل من حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية عبر مشاريع واعدة ، وستشهد المرحلة القليلة المقبلة اضافة كميات جديدة من الغاز المستثمر ، ومنها اضافة كمية (35) مقمق "مليون قدم مكعب قياسي باليوم، من الغاز الخام ، منها 30 مقمق من الغاز الجاف و150 طن من الغاز السائل ، و(600) برميل من المكثفات بعد ان تم نصب وتشغيل كابسات عدد 2 في حقل الزبير (مشرف).

واشار الى حرص الوزارة على تطوير وتاهيل ارصفة التحميل في ميناء ام قصر وزيادة الطاقة التصديرية .

من جانبه قال مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي، ان معدل تصدير الغاز السائل الفائض عن حاجة العراق هو بمعدل 5 مليون طن لكل شحنة . وبواقع ثلاثة شحنات شهرياً . منوها الى ان الغاز السائل هو غير "الغاز الجاف " الذي يستخدم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية .

وكان وكيل الوزارة لشؤون الغاز قد عقد اجتماعا خلال جولة تفقدية يقوم بها للمنشآت النفطية والغازية في جنوب العراق ، مع المسؤولين في شركتي غاز الجنوب وغاز البصرة ، واطلع على خطط وبرامج تطوير واستثمار الغاز من المحافظات الجنوبية .