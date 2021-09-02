العراق: صادرات البصرة المتوسطة الأكثر تصديرا إلى آسيا

شفق نيوز/ اعلن العراق ان صادرات البصرة المتوسطة هي الاكثر تصديرا الى اسيا، متوقعا أن ترتفع صادراته النفطية إلى 3.1 مليون برميل في اليوم في أيلول.

وقال نائب المدير العام لمؤسسة تسويق النفط "سومو"، علي الشطاري لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس إن "خام البصرة المتوسط هو الآن أكثر فئات تصدير سومو شعبية، خاصة في آسيا، متفوقة على شحنات البصرة الخفيفة والبصرة الثقيلة، متوقعا "ارتفاع هذه الصادرات خلال الفترة المتبقية من هذا العام".

وأضاف أن "ما يقرب من 80٪ من صادرات البصرة المتوسطة يتم شحنها حاليا إلى الشرق، حيث تستحوذ الصين على أكثر من النصف، بينما تستحوذ الهند على ما يصل إلى الربع".

منذ إطلاقها، أثبتت البصرة المتوسط شعبيتها لدى العملاء، وبلغ متوسط صادرات الدرجة 998.800 برميل في اليوم في تموز، بزيادة 1.4٪ عن الشهر السابق، وفقًا لأرقام سومو.

تتميز هذه الدرجة بثقل نوعي يبلغ حوالي 27.9 API مع محتوى كبريت بنسبة 3٪، مما يجعلها متشابهة جدًا من حيث الجودة مع الثقيل العربي السعودي، الذي يحتوي على جاذبية 27.8 API و 2.75٪ كبريت.

وبين الشطاري إن صادرات النفط الفيدرالية العراقية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، من المتوقع أن ترتفع إلى 3.1 مليون برميل في اليوم في أيلول بفضل حصتها الأعلى في أوبك +.

تقوم أوبك وحلفاؤها برفع حصص الإنتاج تدريجياً تحسباً لارتفاع الطلب العالمي على النفط مع خروج العالم من الوباء ومن المقرر أن ترتفع حصة العراق إلى 4.105 مليون برميل في اليوم في سبتمبر من 4.061 مليون برميل في اليوم في أب.

العراق، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حاليًا 5 ملايين برميل في اليوم، هو واحد من خمس دول تفاوضت في اجتماع أوبك + في 18 يوليو على خط أساس أعلى لحصتها ، والتي سترتفع من 4.653 مليون برميل في اليوم حتى أبريل 2022 إلى 4.803 مليون برميل في اليوم من مايو 2022 فصاعدًا.

واكد الشاطري "في الوقت الحالي، لدينا القدرة على التصدير بالزيادة التي تم الاتفاق عليها بالفعل من قبل أوبك +". "هناك عدد من الإجراءات التي يتعين اتخاذها أيضًا خلال عام 2022 للحصول على قدرة أو قدرة تصدير احتياطية لزيادة الزيادة كلما احتاجت السوق أو سمحت بذلك."

ولفت الى أن العراق يحتاج إلى تجديد خطوطه البحرية القديمة لزيادة معدلات الضخ وكذلك زيادة قدرته التخزينية في الداخل وتوسيعه في البحر.

وأضاف أن طاقة التخزين الداخلية حاليا حوالي 10 ملايين برميل يمكن أن تغطي ثلاثة أيام كحد أقصى من الإنتاج.