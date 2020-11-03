العراق سيطلق خام البصرة المتوسط الجديد للتصدير عام 2021

شفق نيوز/ أخطرت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عملاءها بأنها تخطط لإطلاق فئة ثالثة لتصدير النفط الخام تسمى البصرة المتوسطة في يناير كانون الثاني.

وقال مصدران مطلعان انه سيتم إنشاء الخام الجديد متوسط الكبريت من خلال تقسيم إنتاج البصرة الخفيف الحالي إلى درجتين.

وأظهر الخطاب لشركة سومو أن جاذبية البصرة لايت ستكون حوالي 33 درجة بعد الانقسام بينما ستكون جاذبية البصرة المتوسطة حوالي 29 درجة. سيكون ذلك مماثلا لخام الشاهين القطري.

يمثل الخام الذي يسمى بضوء البصرة ، الذي يتم تصديره من مرفأ البصرة النفطي قبالة سواحل جنوب العراق ، الجزء الأكبر من صادرات وايرادات البلاد.

يحتوي خام البصرة الثقيل الحالي، الذي تم إنشاؤه في عام 2015 ، على API يبلغ حوالي 24 درجة.

جاذبية API هي مؤشر على كثافة الزيت. تعتبر الدرجات ذات رقم الجاذبية الأقل أثقل وتميل إلى إنتاج كميات أقل من البنزين والديزل عند تكريرها.

وقال أحد المصادر إن هذه الخطوة قد تعمل على استقرار جودة الخام العراقي للمشترين، لكن تكاليفهم قد تزيد إذا قررت سومو إزالة آلية الأسعار المستخدمة حاليًا لتعويض المشترين عن تقلبات الجاذبية في API.

وبحسب الإشعار، ستحدد سومو أسعار البيع الرسمية لكل فئة من الفئات الثلاث.

يتعين على المشترين إخطار سومو بحلول 13 نوفمبر بالكمية التي يخططون لرفعها لكل درجة في عام 2021. ويمكن ترشيح خام البصرة المتوسط إما كجزء من الكميات المطلوبة بالفعل للمشترين أو ككمية إضافية لعام 2021.

وصدر العراق نحو 2.77 مليون برميل يوميا من خام البصرة في أكتوبر تشرين الأول وهو ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



