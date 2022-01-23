العراق.. سوء الاحوال الجوية لم يؤثر على صادرات النفط

شفق نيوز/ اكدت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم السبت، عدم تأثر صادراتها بسوء الاحوال الجوية رغم توقعاتها المسبقة.

وقال معاون مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار لوكالة شفق نيوز، إن العراق يصدر يومياً بحدود 3 ملايين و300 الف برميل نفط، منها 3 ملايين و200 الف برميل من الحقول النفطية الجنوبية، و100 الف برميل من الحقوق النفطية في كركوك".

واضاف "قد تنخفض الـ100 ألف برميل من حقول كركوك نتيجة بعض الأمور اللوجستية إلى 85 الف برميل يومياً، يذهب منها 10 آلاف برميل إلى الأردن، والمتبقي 75 الف برميل إلى خط جيهان للتصدير".

وأوضح "كنا نتوقع انخفاض صادرات النفط لشهري كانون الثاني الحالي وشباط المقبل، بسبب سوء الأحوال الجوية"، مستدركاً "لغاية الآن لم تؤثر الأحوال الجوية على صادرات النفط العراقية".

وشهدت معظم المدن العراقية منذ مطلع الشهر الجاري انخفاضاً شديداً بدرجة الحراة وصلت في بعض المناطق الى دون الصفر المئوي، في وقت شهدت مناطق اخرى هطول امطار وتساقط ثلوج اثرت على حركة الطرق والدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب، أن وزارته أولت اهتماماً كبيراً للتحول من الطاقة التقليدية الى الطاقة النظيفة والمتجددة الى جانب الاهتمام بمشاريع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتقليل انبعاثات الغاز وتحويل الطاقة المحروقة الى طاقة نظيفة ومفيدة خلال السنوات المقبلة.