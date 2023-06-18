العراق سوق جديد لأريستون الايطالية

أعلنت كل من شركة Ariston، الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية المبتكرة في أوروبا، وشركة أجورا، واحدة من أبرز موزعي العراق، عن شراكة جديدة تهدف إلى توفير منتجات أريستون للمستهلكين العراقيين.

تمثل الشراكة بين أريستون وشركة أجورا التزامًا مشتركًا بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للمستهلكين في العراق.

مع تراث أريستون الإيطالي الغني في توفير التقنيات المتطورة والنهج الديناميكي لشركة أجورا، تعد هذه الشراكة وعدًا بتوفير حلول منزلية مدروسة للعائلات العراقية تضمن النتائج التي يمكنهم الاعتماد عليها.

"نحن متحمسون للانضمام إلى شركة أجورا كشريك رائد لأريستون في السوق العراقية"، قال إلغاز فولكان، كبير مديري المبيعات في الشرق الأوسط ومصر في شركة ويرلبول كوربوريشن. "تواجد أجورا القوي في السوق، إضافة إلى التزامهم القوي تجاه رضا العملاء، يجعل منهم الشريك المثالي لتمثيل علامة أريستون في العراق".

تشعر شركة أجورا بنفس الحماس تجاه هذه الشراكة.

"نحن متشرفون بتعييننا كموزعين لعلامة أريستون في العراق"، صرح ربين خوشناو، الرئيس التنفيذي لشركة أجورا. "سمعة أريستون بالتميز ومجموعتها الواسعة من الأجهزة المتقدمة تكمل تمامًا قدرات توزيعنا. من خلال جمع خبرتنا ومواردنا، نحن واثقون من قدرتنا على تلبية احتياجات المستهلكين العراقيين المتنوعة".

من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستستفيد شركة أجورا من شبكتها الواسعة للتوزيع لضمان توفر واسع لمنتجات أريستون في جميع أنحاء العراق. ستقدم الشركة أيضًا خدمة ما بعد البيع الاستثنائية والدعم، مما يضمن أن يكون لدى المستهلكين العراقيين تجربة إيجابية وممتعة مع منتجات أريستون.

عودة علامة أريستون إلى العراق ستسمح للمستهلكين بإعادة الاتصال بواحدة من العلامات التجارية التاريخية للأجهزة المنزلية التي كانت محبوبة جدًا لمدة 25 عامًا في العراق.

ستقدم أجورا مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية المستقلة والمدمجة والمستدامة للمستهلكين.

تشمل مجموعة منتجات أريستون الموسعة الجديدة أجهزة الطهي (المواقد المستقلة، وأفران المدمجة، وأفران الطهي، وأغطية الموقد المدمجة)، وغسالات الملابس، وأجهزة التجفيف، وغسالات الصحون، والثلاجات (التي تتوفر بنظام إزالة الثلج وبدون ثلج).