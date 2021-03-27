العراق سادس أكبر مصدر للنفط لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان العراق احتل المرتبة السادسة كأكبر مصدر للنفط الخام لامريكا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغ بمعدل 4 ملايين و936 الف برميل يوميا مرتفعا بمقدار 566 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل 4 ملايين و370 الف برميل".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 105 ألف برميل يوميا، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 165 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "الإستيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت معظمها من كندا وبمعدل بلغ 3,418 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 618 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 280 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت بمعدل 161 الف برميل يوميا ومن الاكوادور بلغت بمعدل 132 الف برميل يوميا، ومن كولمبيا بلغت بمعدل 92 الف برميل يوميا، ومن برازيل بلغت بمعدل 71 الف برميل يوميا ومن روسيا بلغت بمعدل59 الف برميل يوميا".