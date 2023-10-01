العراق سادس أكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية في شهر آب الماضي

شفق نيوز/ كشفت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية، يوم الاحد، أن العراق جاء بالمرتبة السادسة كأكبر مصدر للنفط الى كوريا الجنوبية خلال شهر آب 2023.

وقالت الادارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء سادسا كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية خلال شهر آب الماضي وبواقع 6.896 ملايين برميل مرتفعا بنسبة 15.5% عن شهر تموز الماضي التي بلغت الصادرات فيه 6,143 ملايين برميل، منخفضا بنسبة 3.2% عن نفس الفترة من العام 2022 التي بلغت الصادرات فيه 7.124 ملايين برميل".

واضافت ان "كمية النفط الخام العراقي المصدر لكوريا الجنوبية خلال الثمانية الأشهر الماضية (كانون الثاني ولغاية آب الماضي) من العام الحالي 2023 بلغ 58.136 مليون برميل مرتفعا بنسبة 7.1% عن نفس الفترة من العام 2022 الذي بلغت هذه الكميات 54,295 مليون برميل".

كما اشارات الادارة الى ان "السعودية جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية في آب الماضي وبكمية 27.732 مليون برميل، تليها الكويت وبكمية 10.551 ملايين برميل، ومن ثم جاءت الإمارات ثالثا وبكمية 9.533 ملايين برميل، ومن ثم جاءت الولايات المتحدة الامريكية رابعا وبكمية 8.276 ملايين برميل".

وتابعت أن "قطر جاءت خامسا وبكمية 7.098 ملايين برميل، وجاءت كازاخستان سابعا وبكمية 2.072 ملايين برميل، وجاءت استراليا ثامنا وبكمية 1.130 مليون برميل، ومن ثم جاءت البرازيل تاسعا وبكمية 965 ألف برميل واخيرا الجزائر عاشرا وبكمية 630 ألف برميل".

ووفقا للإدارة فإن، "كمية الواردات الكورية الجنوبية من النفط الخام من الدول العشر الكبار في آب بلغت 75.332 مليون برميل منخفضة بنسبة 7.9% عن شهر تموز الماضي الذي بلغت كمية الواردات فيه 81.760%".