العراق سادس أكبر مستورد من تركيا خلال 2023

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة السادسة كأكبر مستورد من تركيا في النصف الاول من العام الحالي 2023.

وقالت الهيئة في إحصائية رسمية لها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "حجم الصادرات التركية للعراق خلال شهري كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وايار وحزيران من العام 2023 بلغت 5.671.784 مليار دولار منها 866.808 مليون دولار صادرات لشهر كانون الثاني و731.758 مليونا صادرات لشهر شباط، و1.112.202 مليار دولار صادرات شهر اذار و970.383 مليون دولار لشهر نيسان فيما بلغت صادرات تركيا للعراق لشهر ايار 1.011.307 مليار دولار وبلغت صادرات تركيا لشهر حزيران 986.210 مليون دولار".

واضافت ان "صادرات تركيا للعراق خلال الستة أشهر من العام الحالي البالغة 5.671.784 مليار دولار انخفضت بنسبة 10.7% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022"، مبينة ان "هذه الصادرات تشكل 4.6% من صادرات تركيا للعالم".

ويستورد العراق معظم حاجته من السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وايران ، اضافة الى استيراده من الصين التي تعتبر اكبر مصدر للسلع والبضائع في العالم.