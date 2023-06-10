العراق سادس أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة السادسة من بين دول العالم بأعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، حسب مجلة global Finance الامريكية التي تعنى بالأمور المالية والاقتصادية لدول العالم.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان النمو الاقتصادي هو سباق ماراثون، وليس عدوًا سريعًا، وبينما وضعت بعض الدول خططًا للتقدم على المدى الطويل، فقد أهدرت دول أخرى ثرواتها ومواردها الجيدة.

ومع ذلك ، فقد حذر الخبراء بالفعل مما يسمى بـ "لعنة الموارد" ، أي سوء إدارة العائدات من استخراج النفط التي ارتبطت تاريخيًا بتباطؤ النمو الاقتصادي والفساد والاستبداد ومجموعة كاملة من الأمراض الاجتماعية.

يمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما على أنه إجمالي القيمة النقدية للسلع والخدمات المنتجة داخل حدودها في السنة.

وحسب المجلة فإن "العراق جاء بالمرتبة السادسة من بين دول العالم بأعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، و بمعدل نمو بلغ نسبته 9.7% ارتفاعا من 5.9% في العام 2021 وارتفاعا من 15.7-% وارتفاعا من 5.8% في العام 2020 وارتفاعا من 4.7% في العام 2019، مبينة ان معدل النمو للأعوام الخمسة الماضية بلغت 2.1%".

واوضحت ان "اعلى معدل نمو في العالم للناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 كان من نصيب غويانا حيث بلغ معدل النمو فيها 24.1%، تليها ماكاو وبنسبة نمو بلغت 15.2%، تليها جزيرة باربادوس وبمعدل نمو بلغت 11.2% تليها دولة سانت كيتس ونيفيس بمعدل نمو 10% تليها سنت لوسيا بمعدل 9.7%".

واشارت الى ان اقل معدل نمو في العالم للناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 كان من نصيب اوكرانيا حيث سجل -35%، تليها روسيا -8.5% تليها بيلاروسيا 6.5%، فيما لم تشمل البيانات اي من دول سوريا او لبنان او افغانستان لعدم وجود اي احصائية رسمية لديها".