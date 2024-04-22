العراق سادساً.. صندوق النقد الدولي يتوقع معدلات التضخم للدول العربية في 2024

شفق نيوز/ كشف صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، عن توقعاته لمؤشر التضخم للدول العربية للعام 2024، حيث احتل العراق المرتبة السادسة بين دول المنطقة.

وبحسب تقرير الصندوق الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن مؤشر التضخم في السودان بنسبة 145.5%، ومصر 32.5%، واليمن 16.9%، كأعلى توقعات لمعدلات التضخم عربياً للعام الحالي.

بينما احتلت الجزائر المرتبة الرابعة عربياً بنسبة تضخم متوقعة 7.6%، تلتها تونس في المرتبة الخامسة بنسبة تضخم متوقعة 7.4%.

وجاء العراق في المرتبة السادسة بنسبة 4%، تلته الكويت 3.2%، وموريتانيا 2.8%، والأردن 2.7%، وقطر 2.6%، والسعودية 2.3%، والمغرب 2.2%.

فيما جاءت الإمارات بنسبة 2.1%، والبحرين بنسبة 1.4%، وعمان 1.3%، لتحقق أدنى توقعات لمعدلات التضخم عربياً للعام الحالي.

وتتأثر هذه النسب بعدة عوامل، بما في ذلك ضغوط صرف العملات لدى بعض الدول العربية، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، وغيرها من العوامل الخاصة بكل دولة.

وتوقع صندوق النقد الدولي في العام الماضي أن يشهد التضخم في الدول العربية معدلاً مرتفعاً نسبياً يبلغ 9.3% في العام 2023، متأثراً بعوامل مختلفة مثل التراجع في أسعار صرف العملات لعدد من الدول العربية، وتقلبات أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ومع ذلك، يتوقع التقرير انخفاض التضخم إلى نحو 3.6% خلال العام الحالي، وتؤكد اتجاهات التضخم هذه على المشهد الاقتصادي المعقد الذي تعمل فيه الدول العربية والحاجة إلى إدارة سياسات حذرة.