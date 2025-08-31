العراق سادسا بين أعلى الدول استيرادا من تركيا خلال شهر

شفق نيوز - بغداد / انقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاحد، أن العراق احتلّ المرتبة السادسة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر تموز / يوليو الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية لشهر تموز بلغت 24 ملياراً، و 938 مليون دولار بزيادة قدرها 11٪ وبلغت الواردات 31 ملياراً، 383 مليون دولار بزيادة قدرها 5.4٪ مقارنة في تموز 2024".

واضافت، ان "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة مليار و 970 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بمليار و 696 مليون دولار، والولايات المتحدة بمليار و 570 مليون دولار".

وتابعت الهيئة، أن الامارات جاءت رابعا بمليار و 504 ملايين دولار ، وجاءت ايطاليا خامسا بمليار و 100 مليون دولار، والعراق سادسا بـ 968 مليونا و302 الف دولار، وبلغت نسبة الدول الستة الأولى في إجمالي الصادرات 32٪ في تموز 2025.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.