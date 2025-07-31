العراق سادساً بين أعلى الدول استيراداً من تركيا خلال شهر

شفق نيوز - بغداد / انقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس ، أن العراق احتلّ المرتبة السادسة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في شهر يونيو / حزيران الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية لشهر حزيران بلغت 20 ملياراً و 515 مليون دولار بزيادة قدرها 7.9٪، وبلغت الواردات 28 ملياراً و688 مليون دولار بزيادة قدرها 15.2٪ مقارنة في حزيران 2024".

واضافت، ان "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة مليار و 728 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بمليار و 266 مليون دولار، والولايات المتحدة بمليار و 179 مليون دولار".

وتابعت الهيئة، القول إن، إيطاليا جاءت رابعا بمليار و 70 مليون دولار، وجاءت فرنسا خامسا بـ 890 مليون دولار، والعراق سادسا بـ 762 مليونا و 329 الف دولار"، مشيرة إلى أن نسبة الدول الست الأولى في إجمالي الصادرات بلغت 30٪ في حزيران 2025.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.