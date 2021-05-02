العراق سابع أغنى دولة عربياً وبالمركز 105 عالمياً

شفق نيوز/ حل العراق في المرتبة السابعة عربياً، وبالمرتبة 105عالمياً من أصل 140 دولة مدرجة بالجدول في قائمة أغنى دول العالم لعام 2021 من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحسب مجلة "CEO World" الأميركية.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن دولة قطر جاءت بالمرتبة الأولى كأغنى دولة عربية فيما جاء ترتيبها 10 عالمياً، إذ بلغت حصة الفرد القطري من الناتج المحلي الإجمالي 59.143 ألف دولار، تلتها الإمارات 26 عالمياً بنصيب 35.171 ألف دولار، والكويت 39 عالميا بنصيب 25.290 ألف دولار والبحرين41 عالمياً حيث بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 24.294 ألف دولار، ثم السعودية 43 عالمياً بنصيب 22.7 ألف دولار، وعُمان 51 عالمياً بنصيب 16.212 ألف دولار، وجاء العراق بالمرتبة السابعة وبالمرتبة 105 عالميا بنصيب 4632 ألف دولار".

وعالميا جاءت لوكسمبورغ أغنى دول العالم في 2021 حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 131.782 ألفا، تلتها سويسرا بنصيب 94.696 ألف دولار، ثم أيرلندا بنصيب 94.556 ألف دولار، ثم النرويج بنصيب 81.995 ألفا، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الخامسة حيث بلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي 68.309 ألف دولار.، فيما تذيلت القائمة دولة ساحل العاج بـ 2567 الف دولار تسبقها دولة هندوراس 2586 الف دولار.

والمقصود بالناتج المحلي الإجمالي القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محلياً في دولة ما، أي ما يتم إنتاجه داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة، ويساعد في قياس مستوى معيشة الفرد، كما يعتبر المؤشر مقياساً لأداء الاقتصاد، فكلما زاد معدل الناتج المحلي الإجمالي زاد حجم الاقتصاد الكلي، وبالتالي يزيد حجم الدخل الكلي، وفي النهاية تقابله زيادة الدخل الذي يحصل عليه الفرد.