العراق سابعاً عربياً و19 عالمياً بين أرخص دول العالم في أسعار الوقود

شفق نيوز– بغداد

أعلن مرصد "إيكوعراق" الاقتصادي، اليوم السبت، أن العراق يستهلك يوميًا نحو 31 مليون لتر من البنزين و28 مليون لتر من الديزل، مشيرًا إلى أن البلاد تحتل المرتبة السابعة عربياً والتاسعة عشرة عالميًا من حيث أرخص أسعار المشتقات النفطية.

وقال عضو المرصد سجاد السوداني في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز إن "العراق يواصل تسجيل معدلات مرتفعة في استهلاك المشتقات النفطية، مثل البنزين والديزل"، مبينًا أن "استهلاك البنزين يبلغ نحو 31 مليون لتر يومياً، أي ما يعادل 217 مليون لتر أسبوعياً".

وأضاف أن "الاستهلاك الشهري للبنزين يصل إلى 930 مليون لتر، بينما يبلغ الاستهلاك السنوي نحو 11.38 مليار لتر".

وأشار السوداني إلى أن "استهلاك الديزل (الكاز) يتجاوز 27 مليون لتر يومياً، ما يعادل 189 مليون لتر أسبوعياً، فيما يبلغ 810 ملايين لتر شهرياً، ويتجاوز 9.85 مليار لتر سنوياً".

وأوضح أن "العراق يُعد من الدول ذات أسعار الوقود المنخفضة، سواء على المستوى العالمي أو العربي، وذلك بفضل الدعم الحكومي الكبير لأسعار المشتقات النفطية".

وأكد أن "العراق يحتل المرتبة 19 عالمياً والسابعة عربياً كأحد أرخص الدول في أسعار المشتقات النفطية"، محذراً من أن "استمرار العراق في دعم أسعار الوقود بهذا الشكل، في ظل معدلات استهلاك مرتفعة، يشكّل تحدياً كبيراً للموازنة العامة".