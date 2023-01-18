العراق ينتج أكثر من 6 ملايين طن من الغاز السائل يوميا ويصدر كميات "كبيرة" منها

شفق نيوز/ أعلن مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز انمار علي حسين، يوم الأربعاء، ارتفاع معدلات الإنتاج اليومي للغاز السائل الى 6 ملايين و800 طن، ويشمل الإنتاج الاستهلاك المنزلي ، الصناعي ، التجاري ، فضلاً عن منظومة الغاز للمركبات.

جاء ذلك خلال زيارته ومتابعته لعدد من معامل تعبئة الغاز الحكومية في بغداد والمحافظات، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط العراقية.

ونقل البيان عن حسين قوله، ان الجهد الوطني نجح في رفع الطاقة الانتاجية لاسطوانات الغاز السائل الى (158 مليون ) اسطوانة سنوياً ، بزيادة (9 ملايين) اسطوانة عن انتاج العام 2021، مؤكداً بان انتاج المعامل الحكومية والاهلية يغطي الاستهلاك المحلي ، مع توفر فائض كبير في المستودعات وساحات بيع الغاز السائل.

واشار الى اعتماد الشركة لاسلوب البيع المباشر الى المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية وبالسعر الرسمي، محذراً بعض اصحاب النفوس من استغلال المواطنين، والبيع خارج الضوابط، والتعليمات والتسعيرة الرسمية.

وتابع حسين بالقول، إن الشركة ومن خلال التنسيق مع الجهات الرقابية والامنية والجهات التفتيشية ، ستقوم بمتابعة ومراقبة ساحات بيع اسطوانات الغاز السائل والباعة الجوالين لرصد المخالفات ، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .

ونوه مدير عام الشركة الى تصدير كميات كبيرة من فائض الانتاج الوطني من الغاز السائل الى الاسواق العالمية.