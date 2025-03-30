العراق رابع أكبر مورد للنفط إلى كوريا الجنوبية في شهر

شفق نيوز/ أفادت شركة النفط الوطنية الكورية، يوم الأحد، بأن العراق جاء في المرتبة الرابعة ضمن أكبر مصدري النفط الخام إلى كوريا الجنوبية خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

وذكرت الشركة، في إحصاءات رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن خام البصرة المتوسط العراقي يحظى بجاذبية في السوق الفورية، حيث كانت أسعار البيع الرسمية للخام العراقي الثقيل الحامض أكثر تنافسية مقارنة بالدرجات المماثلة التي يقدمها الموردون الآخرون في الخليج العربي.

وأضافت أن واردات النفط الخام الكورية من العراق ارتفعت بنسبة 14.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.7 مليون برميل خلال فبراير/ شباط.

وأظهرت بيانات الشركة، أن السعودية تصدرت قائمة الموردين لكوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، بصادرات بلغت 27.159 مليون برميل، تلتها أمريكا في المرتبة الثانية بـ 12.329 مليون برميل، ثم الإمارات في المركز الثالث بـ 11.855 مليون برميل.

أما العراق فجاء رابعاً بصادرات بلغت 9.65 ملايين برميل، مرتفعة بنسبة 23.6% مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني الذي سجل 7.808 ملايين برميل، وبزيادة 14.6% عن الفترة نفسها من عام 2024 حيث بلغت الصادرات حينها 8.419 ملايين برميل.

وجاءت الكويت في المرتبة الخامسة، بصادرات بلغت 7.678 ملايين برميل.